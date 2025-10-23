In Zerbst begeistert „Rico Asia Cuisine & Sushi“ mit frischem, handgemachtem Sushi und asiatischer Küche. Der kleine Imbiss in der Magdeburger Straße wird zum kulinarischen Hotspot – mit Top-Bewertungen und authentischem Geschmack.

Tran The Anh ist der Sushi-Mann im Imbiss „Rico Asia Cuisine & Sushi“ in der Magdeburger Straße in Zerbst.

Zerbst. - Mit „Rico Asia Cuisine & Sushi“ hat Zerbst nicht nur einen neuen kulinarischen Hotspot, sondern auch eine bewegende Unternehmergeschichte bekommen. Tran The Anh, der Sushi-Mann des Imbisses, kam 2004 aus Vietnam nach Deutschland und bringt heute seine Leidenschaft für asiatische Küche in die Magdeburger Straße. Gemeinsam mit Hoang Thi Thuy Trang, die den Imbiss nach ihrem Sohn Rico benannt hat, setzt er auf Qualität, Frische und Gastfreundschaft.