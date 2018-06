Es muss sich was ändern, heißt es schon lange. Mit der neu besetzten Landessynode Anhalt scheint das jetzt aktiv angegangen zu werden.

Anhalt l „Ich denke, es wurden wegweisende Entscheidungen getroffen“, bringt Pfarrer Albrecht Lindemann sein Fazit der konstituierenden Sitzung der Synode der Evangelischen Landeskirche Anhalt auf einen Punkt. Chris Döhring, ebenfalls Mitglied der Synode, nickt zustimmend.

Die Evangelische Landeskirche Anhalt steht vor grundlegenden strukturellen Veränderungen. Bei ihrer konstituierenden Tagung in Dessau sprach sich die Landessynode als oberstes Verfassungsorgan dafür aus, den Weg eines „Anhaltischen Verbundsystems“ weiter zu verfolgen. „Gemeinden können das Verbundsystem sukzessive einführen und für ihre Situation anpassen. Am Ende wird eine andere und weiterhin eigenständige Landeskirche stehen“, sagte der Kirchenpräsident Joachim Liebig dazu.

Bislang keine Ergebnisse

Aber was genau war jetzt passiert? Das Verbundsystem wabert schon seit geraumer Zeit als Lösungsansatz in der Landeskirche umher. Eine Steuergruppe war damit befasst, die in der Verwaltung der Landeskirche angesiedelt war. Bislang konnte diese Steuergruppe nicht wirklich nächste Schritte herleiten und präsentieren.

Ein einstimmig verabschiedeter Beschluss der Landessynode legt jetzt fest, dass das Verbundsystem künftig vom Ausschuss für Ordnung und Struktur im Auftrag der Synode weiterentwickelt werden soll. Die Kirchenleitung soll bis Ende August verlässliche Eckpunkte dazu erstellen.

Weiterhin wurde eine Arbeitsgruppe für Digitalisierung gegründet, damit künftig alle Mitglieder der Synode die Ausschussprotokolle lesen können und der Ausschuss Verfassung und Recht soll sich künftig mit den Ausschüssen beschäftigen, ob hier Themen zusammengeführt und so die Ausschusszahl verschlankt werden kann.

„So ein Reformprozess berührt auch die Kirchenverfassung. Letztlich werden sich alle Bereiche des kirchlichen Rechts prüfen lassen müssen, ob noch etwas zu vereinfachen geht“, sagt Lindemann.

Erste Schritte getan

Mit den ersten Beschlüssen sind erste Schritte getan, aber die Ziele noch nicht erreicht. „Wir wollen eine möglichst gute Präsenz der Kirche, ein Verbundsystem, das das kirchliche Leben vielfältiger und qualitativer gestalten lässt, wozu auch Gemeindepädagogen und Kirchenmusiker gehören. Wir brauchen professionalisierte Verwaltungsabläufe für die Gemeinden, die durch die Landeskirche finanziert werden und die Verwaltungskompetenzen dürfen nicht in die Landeskirche gezogen werden, sondern sollen bei den Gemeinden liegen“, formuliert Chris Döhring die Ziele.

Beide Mitglieder aus Zerbst sehen den nächsten Ausschuss-tagungen und der Herbstsynode sehr optimistisch entgegen. Zumal Döhring bemerkt: „Dort herrscht eine tolle Streitkultur, bei der sich nichts geschenkt wird, aber man immer wieder auf den Punkt zurückgeholt wird“, lobt er. Auch das würde die Reformansätze sicherlich positiv beeinflussen.