Förderung für Tafel Zerbst Tafel Zerbst: Wie die Deutsche Fernsehlotterie die Ehrenamtlichen bei der Hilfe für Bedürftige unterstützt

Die Tafeln in ganz Deutschland kommen an ihre Grenzen. Die Zahl der Hilfebedürftigen hat sich in letzten Monaten teils mehr als verdoppelt, auch in Zerbst. Da kommt die großzügige Unterstützung durch die Deutsche Fernsehlotterie gerade recht.