Einen Einblick in die Esskultur am Zerbster Hofe gewährte Dirk Herrmann, Vorsitzender des Schlossvereins.

Zerbst l Mehr als 40 an der Zerbster Schlossgeschichte interessierte Besucher ließen sich am Freitagabend von Dirk Herrmann, Vorsitzender des Schlossvereins in der Zerbster Stadthalle, in die kulinarische Welt des Zerbster Hofen entführen. Im Rahmen der 55. Zerbster Kulturfesttage hatte er zum Vortrag „Wo die Köche in der Barockzeit die Speisen zubereiteten und wo der fürstliche Hof im Zerbster Schloss tafelte“ eingeladen.

Speisen nach klaren Regeln am Hofe

„Kochen und Speisen gehören seit jeher zum Alltag der Menschen. Und die Raffinessen der Speisenherstellung sowie das aufwändige Präsentieren der Gerichte waren im ausgehenden 17. und 18. Jahrhundert auch den Köchen in der Zerbster Schlossküche bekannt“, führte Herrmann zu Beginn seines Vortrages aus.

Zudem erläuterte er, dass ein strenges Hofzeremoniell im 18. Jahrhundert festlegte, wer in welchem Schlossgemach speisen durfte, wer die Speisen servieren durfte, in welcher Reihenfolge sie zu servieren waren und wie die musikalische Umrahmung zu erfolgen hatte. Im Laufe seiner Ausführungen machte der Referent die Vortragsbesucher mit den Ergebnissen seiner langjährigen und akribischen Recherchen zu Thema „Kochen und Tafeln bei Hofe“ bekannt.

Bilder Nach den Ausführungen von Dirk Herrmann (rechts) nutzten die Besucher die Gelegenheit, um ihre Fragen zu stellen. Foto: Annegret Mainzer



Nach den Ausführungen von Dirk Herrmann (rechts) nutzten die Besucher die Gelegenheit, um ihre Fragen zu stellen. Foto: Annegret Mainzer



Nach den Ausführungen von Dirk Herrmann (rechts) nutzten die Besucher die Gelegenheit, um ihre Fragen zu stellen. Foto: Annegret Mainzer



Im Corps de logis 13 Küchenräume

So war zu erfahren, dass es im Zerbster Schloss insgesamt sechs große und kleine Küchen gab, die sich zumeist in den Keller- und Erdgeschossen der verschiedenen Schlossflügel befanden. „Die Lage der Küchen im Kellergeschoss verringerte die Feuergefahr und minimierte die Ausbreitung von Küchengerüchen in den Speise- und Wohnräumen“, wusste Herrmann zu berichten. Nicht nur die Größe des Zerbster Schlosses erforderte eine Vielzahl von Küchen und Speisezimmern, auch die Anzahl der Schlossbewohner, denn sämtliche Bedienstete hatten ein Recht auf kostenfreie Beköstigung durch die Schlossküche. „Dies war Bestandteil ihrer Entlohnung“, erläuterte der Vereinsvorsitzende weiter.

Täglich mussten also viele dem Stand entsprechende Mahlzeiten zubereitet werden. „Im Jahr 1696 zog die fürstliche Familie in das zu jener Zeit gerade fertig gestellte Corps de logis, wo es im Souterrain und im Erdgeschoss einen aus 13 Räumen bestehenden Küchentrakt gab, zu dem unter anderem eine Küchenmeister– und eine Küchenschreiberstube, eine Rauch- und Backkammer sowie eine Hofkonditorei gehörten“, so Herrmann.

Einige „Zeitzeugen“ aus vergangenen höfischen Zeiten in Zerbst können heute nach den durch den vom Schlossverein initiierten Sanierungsarbeiten bestaunt werden, wie beispielsweise der große gemauerte Herd mit gut erhaltenem Rauchfang, der innen liegende Brunnenschacht und Abflüsse aus Sandstein.

„Neben dem Küchentrakt gab es noch Räume zur Lagerhaltung und eine Silberkammer zur Aufbewahrung von Tafelservices und Tafelaufsätzen, Bestecken und Tischwäsche. Die in der Küche zubereiteten Speisen und Getränke wurden bei Kerzenlicht über eine zentral gelegene Treppe in die oberen Etagen getragen“, hat Herrmann bei seinen Recherchen herausgefunden.

Fürstliche Speisen im Großen Festsaal

Während der nordseits gelegene „Rote Saal“ im Corps de logis des Sommers gleichermaßen zur kühlen Lagerung der Speisen und zeitweiligen Aufbahrung verstorbener Familienmitglieder genutzt wurde, fanden im darüber gelegenen und über zwei Etagen gehenden Großen Festsaal Feierlichkeiten wie Geburtstage, Hochzeiten und andere Feste, aber auch Theateraufführungen statt.

„Stuckarbeiten des Baumeisters Giovanni Simonetti und ein vom Hofmaler Andreas Bodan gefertigtes Deckengemälde mit Motiven aus der griechisch-römischen Mythologie schmückten zu fürstlichen Zeiten den Großen Festsaal“, erklärte der Vorsitzende der Schlossvereins.

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen erläuterte Dirk Herrmann nicht nur die Lage und Nutzung der Küchen-, Lager- und Speiseräume in den anderen Schlossflügeln, er ging auch auf die damals schon existierende Vielzahl und Vielfalt der Küchenutensilien sowie auf historische Vorlagen zur Präsentation von Wildgerichten und zum Tranchieren von Fleisch ein.

Dafür hatte er in historischen Kochbüchern recherchiert und zum besseren Verständnis zeigte er in seiner Powerpoint-Präsentation heute noch erhaltene Schlossküchen, die er in den Schlössern Bauske und Rundale in Lettland und Nachod in Tschechien entdeckt und fotografiert hatte.

Am Ende des Vortrages dankte Jana Reifarth vom Vorstand des Schlossvereins Dirk Herrmann für seine sowohl interessanten wie auch „appetitanregenden“ Ausführungen. Die Besucher hatten anschließend die Gelegenheit, mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen und auch ihre Fragen beantworten zu lassen, was auch rege genutzt wurde.