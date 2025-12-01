Auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr eine sportliche Premiere: Erstmals findet eine Meisterschaft im Eisstockschießen statt. Und noch können sich Teams anmelden.

Teams gesucht: Wer holt sich den Pokal bei den 1. Zerbst-Meisterschaften im Eisstockschießen?

Zerbst - Vom 10. bis 14. Dezember wartet der Zerbster Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen Programm für Jung und Alt auf. Ein Höhepunkt sind die erstmals ausgetragenen Meisterschaften im Eisstockschießen, bei denen dem Gewinner ein riesiger Pokal winkt. Wer ihn holt, bleibt abzuwarten. Nach wie vor können sich Teams anmelden.