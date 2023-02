In Güterglück soll Tempo mit dem Breitbandausbau gemacht werden. Doch vorher müssen in Zerbst Beschlüsse geafsst werden.

Tempo für Ausbau in Güterglück nötig

Zerbst/Güterglück - Um für den Breitbandausbau in der Güterglück weiterzukommen, ist bei der Sicherstellung der Finanzierung Tempo nötig. Der Haupt- und Finanzausschuss des Zerbster Stadtrates soll dabei am 20. Februar den Weg für den Stadtrat freimachen, der dann am 1. März zusammenkommt.