Wahrzeichen und Problem zugleich Teurer Luxus Denkmalpflege: Erhalt der Zerbster Stadtmauer geht in die Millionen
Wie Zerbst die kostspielige Sanierung der mittelalterlichen Stadtmauer stemmen will und warum das eine Grundsatzdiskussion auslöst.
24.09.2025, 06:15
Zerbst - Bröckelndes Mauerwerk, lose Steine, gefährliche Schieflage - selbst Laien fällt auf, dass der Zustand der Zerbster Stadtmauer an einigen Stellen äußerst marode ist. Schon einmal ist ein Teilstück eingestürzt. Droht dieses Szenario erneut?