Güterglück - 8418 Euro waren es gestern Vormittag. 270 Spender haben sich bis dahin beteiligt an der Aktion für das Güterglücker Tiergehege. Überwältigend, wieviele Menschen ein Herz für die Tiere haben und der kleinen Anlage in Güterglück helfen wollen. Satte 500 Euro auf einmal gab es vom Peugeot-Autohaus. Burkhard Jesse, der Standortleiter in Zerbst vom Auto-Service-Center Dessau, war vor Ort, um den symbolischen Spendenscheck zu überreichen. Sein Chef, Thomas Stein, hatte durch Zufall im Radio von der Aktion gehört und Burkhard Jesse stellte den Kontakt her.