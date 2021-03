Viola Tiepelmann, Leiterin der Zerbster Tourist-Info weißt auf das touristische Leitsystem, in dass auch Gehrden und Schora in Kürze eingebunden werden. Foto: Thomas Kirchner

Obwohl bei der aktuellen Corona-Lage an Veranstaltungen kaum zu denken ist, laufen in Zerbst die Vorbereitungen für die Sommersaison.

Zerbst l Für die Tourist-Information beginnt die etwas ruhigere Zeit im November eines jeden Jahres. Die Großveranstaltungen, Messen und Führungen sind vorbei, sodass die Mitarbeiter mit den Vorbereitungen für die kommende Saison beginnen. „In erster Linie heißt das, dass wir alles rund um die Geschäftspartner aus Hotellerie und Gastronomie, Kultur und Vereinen aktualisieren und technisch in den Katalogen, Prospekten und sonstigen Medien so verarbeiten, dass zu Beginn des Jahres, wenn die entsprechenden Messen anstehen, alles fix und fertig ist“, erläutert Viola Tiepelmann, Leiterin der Zerbster Tourist-Info auf dem Markt.



Die Messen, wo letztlich auch zahlreiche Besucher aus anderen Regionen generiert werden, seien 2021 alle samt Corona bedingt ausgefallen. „So sind wir auf die Nachfrage von Interessenten und Besuchern angewiesen. Wir überlegen, ob wir gegebenenfalls im Frühjahr noch eine Werbe-Kampagne starten“, sagt Tiepelmann. Deutlich zu spüren sei aber derzeit schon, dass die Gäste, die die Region Zerbst besuchen möchten, sich besonders für Ferienhäuser und -wohnungen im ländlichen Raum interessieren.



Individualtourismus sicherste Variante

„Wir haben die Hoffnung, dass die Quartiere, wo keine Massenansammlungen von Menschen zu befürchten sind und eine private Verpflegung erfolgt, bald wieder öffnen dürfen. Die Stimmen dies zu tun werden zumindest lauter“, so Tiepelmann.



So könne man die Gegend erkunden, ohne viel mit anderen in Kontakt zu kommen. „Dies ist momentan die sicherste Variante ein paar schöne Urlaubstage zu verbringen. Wir freuen uns über jede Anfrage diesbezüglich. Zwischen Elbe und Fläming gibt es jede Menge zu entdecken, auch und besonders für Familien mit Kindern“, macht die Chefin deutlich und „natürlich hoffen und wünschen wir für die gesamte Branche trotz allem noch auf eine gute Saison.“



Spannendes Thema für Stadtführungen

Für den Start in die Saison, der eigentlich traditionell am Karsamstag mit einer besonderen Stadtführung eingeläutet wird, waren wir vorbereitet, „der nun allerdings wegen der aktuellen Corona-Entwicklungen auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Vielleicht können wir das an Pfingsten nachholen. Vorbereitet sind wir jedenfalls. Wir würden uns freuen“, sagt Viola Tiepelmann und verriet dann auch das Thema der geplanten Auftaktführung, dass da heißt: „Seltenes und Verborgenes“.



Derzeit läuft in der Tourist-Info ein gefördertes Projekt zum Radtourismus und geplant seien natürlich auch wieder Radtouren durch die Einheitsgemeinde. „Traditionell findet ja am zweiten Sonnabend im Juni der Radfahrtag statt. Den haben wir natürlich noch im Auge. Aber ob und wie der Radeltag letztlich umgesetzt werden kann, steht leider noch nicht fest“, so Tiepelmann.



Touristisches Leitsystem wird erweitert

Außerdem werde weiter am touristischen Leitsystem gearbeitet. „Hier stehen in diesem Jahr Gehrden mit dem Großsteingrab und Schora, dass an den Luther-Weg angebunden wurde auf der Agenda“, erklärt die Chefin der Tourist-Info. In beiden Orten sollen touristische Info-Tafeln aufgestellt und Rastplätze für Radfahrer geschaffen werden. Die Mittel dazu seien im Haushalt eingestellt. „So wollen wir zum einen den ländlichen Raum touristisch aufwerten und zum anderen dem zunehmenden Radtourismus Rechnung tragen“, betont Viola Tiepelmann.



Die Gewerbefachausstellung (GfA) soll in diesem Jahr, auch Corona bedingt, am ersten Wochenende im Oktober gemeinsam mit dem Bollenmarkt rund um die Stadthalle stattfinden. „Wir sind geneigt uns von der großen Messehalle zu verabschieden, weil es eben eine wahnsinnige Haushaltsgröße darstellt und äußerst kostspielig wird, wenn eine Stornierung notwendig wird“, erklärt Viola Tiepelmann. So wolle man die Stadthalle als festes Objekt nutzen und alles was im Freien ausgestellt wird in deren Umfeld zu platzieren.



Persönlicher Kontakt zu Kunden fehlt Mitarbeitern

Man werde dieser Tage auf die Aussteller zugehen und in Erfahrung bringen, ob sie sich auch in oder um die Stadthalle präsentieren möchten. „Hier muss natürlich auch der aktuellen Situation der Unternehmen Rechnung getragen werden. Wir wollen so herausfinden, wie unsere Partner eine GfA 2021 sehen“, erklärt die Tourist-Info Chefin und zugleich Messeleiterin und ergänzt: „Wir haben Pläne, Angebote und Vorstellungen, aber letztlich kommt es darauf an, wie sich die Aussteller positionieren.“



Aber was besonders fehle, sei der tägliche Kontakt zu den Menschen. „Im Moment sind wir hauptsächlich mit der Hotline rund ums Testen und Impfen betraut, eine gute und wichtige Aufgabe, aber wir vermissen unsere vielen Stammkunden, unsere interessierten Gäste aus nah und fern, mit ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen und unsere vielfältigen Angebote zu unterbreiten. Dass alles fehlt meinen Mitarbeiterinnen und mir natürlich sehr“, betont Viola Tiepelmann abschließend.