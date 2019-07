Zerbst möchte Teil der Straße der Romanik werden. Bislang wurde der Wunsch immer wieder abgelehnt, zuletzt 2017.

Zerbst l Zerbst wäre gern der 74. Ort. Immer wieder haben sich Stadt und Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) bemüht, ein Teil der kulturhistorisch bedeutsamen und bei Touristen beliebten Straße der Romanik zu werden – ohne Erfolg. Und dabei gibt es gleich mehrere sakrale Bauten mit romanischen Elementen.

„Die „Straße der Romanik“ wurde zuletzt 2016/2017 evaluiert (bewertet, begutachtet). Dabei konnten Baudenkmale in die Route einbezogen oder gegebenenfalls aus der Route ausgegliedert werden“, schreibt Robin Baake, Sprecher im Magdeburger Wirtschaftsministerium, das für die Straße der Romanik verantwortlich zeichnet.

Beirat entscheidet

Im Rahmen der Evaluierung seien alle Anträge auf Neuaufnahme durch den Beirat beraten worden. „Für die Stadt Zerbst/Anhalt lagen Anträge für die Kirche St. Marien-Ankuhn sowie die evangelischen Kirche Johannes und Paulus in Moritz vor. Für die Stifts- und Hofkirche St. Bartholomäi und die Kirche St. Nicolai in Zerbst lagen keine Anträge vor“, so Robin Baake.

Bilder Das romanische Portal auf der Nordseite von St. Bartholomäi. Foto: Thomas Kirchner



Der Altarmalerei des Marienaltars in St. Bartholomäi stammt aus der Zeit der Romanik und gehört zu den ältesten in Sachsen-Anhalt. Foto: Thomas Kirchner



Eines der romanischen Fenster (rechts) auf der Südseite der Kirche. Foto: Thomas Kirchner



Aus kulturhistorischer Sicht sei eine umfängliche Bewertung der Anträge durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erfolgt. Im Ergebnis sei für die Kirche St. Marien-Ankuhn und die Dorfkirche in Moritz aus kulturhistorischer Sicht keine explizite Empfehlung zur Aufnahme in die „Straße der Romanik“ ausgesprochen worden.

Keine Bereicherung

„Von der Klosterkirche St. Marien-Ankuhn sind lediglich die Mittelschiffarkaden, die Westwand und Chorwände nur noch ruinös erhalten. Und die evangelische Kirche Johannes und Paulus in Moritz ist eine Feldsteinkirche, wie sie bereits zahlreich in anderen Orten der ,Straße der Romanik‘ vertreten ist und die daher aus kulturhistorischer und touristischer Sicht keine besondere Ergänzung oder Bereicherung für die Tourismusroute darstellt“, begründet der Ministeriumssprecher die Ablehnung.

Bürgermeister Andreas Dittmann sieht das ganz anders. „Hier gibt es also unterschiedliche Auffassungen, was die Definition ‚Antrag‘ angeht“, sagt Dittmann. Er habe im August 2017 persönlich einen Brief an Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) übergeben, in dem er sein Unverständnis über die ablehnende Haltung zum Ausdruck gebracht und nochmals auf die Kirchen mit romanischem Bezug hingewiesen hat.

Verspäteter Antrag

In dem Schreiben heißt es: „Wiederum wurden alle in Frage kommenden Kirchen mit eindeutigen romanischen Bezügen von der Aufnahme ausgeschlossen. Praktische Erwägungen, weil vielleicht Ausschilderungen angepasst werden müssten, können hierfür wohl kaum als haltbare Begründung angeführt werden. Selbst die Streckenführung ist angesichts der Nähe zu Leitzkau oder Loburg nicht wirklich diskutabel.“

Dittmann schreibt weiter: „Aus diesem Grund erlaube ich mir, Ihnen drei herausragende und erlebbare Beispiele romanischer Baukunst allein in der Stadt Zerbst/Anhalt vorzustellen und beantrage damit die Überprüfung der bisherigen ablehnenden Haltung zur Aufnahme dieser Kirchen in die Straße der Romanik. Hierbei handelt sich um die Stifts- und Hofkirche St. Bartholomäi, die Kirche St. Nicolai und die Kirche St. Marien-Ankuhn.“

Stadt bleibt hartnäckig

Mit dem Brief vom August 2017 konfrontiert, sagt der Ministeriumssprecher, dass man diesen natürlich erhalten und geprüft habe, „doch der Brief kam für die Stifts- und Hofkirche St. Bartholomäi, und die Kirche St. Nicolai zu spät, da die Evaluierung bereits im Frühjahr abgeschlossen war“, so der Sprecher auf Nachfrage.

Baake: „Allerdings könnten die genannten Baudenkmale in Zerbst künftig in eine erneute Evaluierung der ,Straße der Romanik‘ einbezogen werden.“ Diese sei für etwa 2027 geplant – der Zeitraum von zehn Jahren zwischen den Überprüfungen dient dazu, das Angebot über einen längeren Zeitraum stabil zu halten und die Folgekosten der Evaluierung, beispielsweise den Austausch der Info-Tafeln, zu begrenzen.

Auch dem widerspricht Dittmann. „Die Kirche St. Bartholomäi ist von Beginn an im Gespräch für die Straße der Romanik gewesen. Ich selbst bin damals bei einem Vor-Ort-Termin dabei gewesen“, sagt der Rathauschef. Im Übrigen seien die Evaluierungstermine gar nicht bekannt gewesen. Von „zu spät“ könne also nicht die Rede sein. „Nichts desto trotz werden wir natürlich nicht locker lassen“, gibt sich Dittmann kämpferisch.

Ein Beirat unter Leitung des Wirtschaftsministerium, dem unter anderem die Staatskanzlei, das Verkehrsministerium, die Evangelische Landeskirche, die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und der Tourismusverband Sachsen-Anhalt angehören, entscheidet über die Aufnahme oder gegebenenfalls auch über einem Rauswurf.

Im Fokus stehen dabei auch die vorhandene touristische Infrastruktur wie öffentliche Toiletten oder Gastronomie, die Verlässlichkeit des Angebotes durch Ansprechpartner vor Ort und Öffnungszeiten, das Vorhandensein von Informationsangeboten, die Erlebbarkeit durch Führungs- und Veranstaltungsangebote sowie die Besuchsqualität.