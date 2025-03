In einer Gemeinschaftsaktion in Grimme wird ein neues Nest für Meister Adebar auf der ehemaligen Transformatorenstation vorbereitet.

Trafoturm in Grimme für Störche bereit

In einer Gemeinschaftsaktion haben die Grimmschen ein neues Nest für Störche auf dem stillgelegten Trafoturm aufgebracht.

Grimme. - Hat ein Storch einmal einen passenden Horst gefunden, bleibt er ihm meist über Jahre treu. Das weiß man auch in Grimme, doch bisher wollte einfach noch kein Adebar in den leerstehenden Storchenhorst auf der ehemaligen Transformatorenstation Einzug halten. Deshalb unternehmen die Bewohner von Grimme nun einen neuen Versuch und haben in einer Gemeinschaftsaktion das Storchennest komplett runderneuert.