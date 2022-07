Trotz Digitalisierung müssen Zerbster für neuen Personalausweis ins Rathaus

Zerbst - Auf dem Weg hin zum digitalen Rathaus hat die Stadt Zerbst jetzt in neue Computersoftware fürs Einwohnermeldeamt investiert. Welche Vorteile bringt das für den Bürger mit sich? Was kann künftig online erledigt werden? Und in welchen Fällen ist weiterhin ein persönliches Vorsprechen erforderlich?