Trotz Rapserdfloh: Pflanzen der Agrico in Lindau stehen gut da

Die Rapsfelder leuchten in diesen Tagen in einem satten Gelb. Das überrascht manchen Landwirt. Denn im vergangenen Herbst hatten sie mit Schädlingen viel zu tun.

Lindau - „Der Raps sieht überraschend gut aus“, sagt Peter Gottschalk. Der Chef der Agrico in Lindau hatte dies so kaum erwartet. Denn im vergangenen Herbst beschäftigte sich das Unternehmen auf den Rapsflächen vor allem mit der Schädlingsbekämpfung, schildert er. Rapserdfloh heißt der Feind des Landwirts in den Rapsbeständen. Die Insekten haben die Pflanzen zum Fressen gern und richten dabei große Schäden an, wenn sie nicht rechtzeitig bekämpft werden können, schildert er. Die Insekten stellen für die Rapspflanzen eine ernste Gefahr dar. Denn auch die Larven des kleinen Getiers ernähren sich von den Pflanzen. Sind sie entsprechend vorgeschädigt, kommen andere Probleme dazu und Pilze und andere Pflanzenkrankheiten machen den Rapspflanzen dann zu schaffen. Von einer normalen durchschnittlichen Ernte kann der Landwirt dann nicht mehr ausgehen.