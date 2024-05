Angeklagter Zerbster will vorm Landgericht Dessau-Roßlau von seinen früheren Taten nichts mehr hören und bringt normalen Verfahrensverlauf durcheinander.

Am Landgericht in Dessau findet zur Zeit ein Prozess gegen einen Angeklagten aus Zerbst statt. Er soll mehrere Diebstähle begangen haben.

Dessau/Zerbst. - In Strafprozessen ist es normalerweise üblich, dass Urteile, die gegen Angeklagte in der Vergangenheit ausgesprochen worden sind, in das aktuelle Verfahren durch Verlesen eingeführt werden. Im Fall des Mannes, der sich derzeit vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, besonders schweren räuberischen Diebstahls, Diebstahl und Beleidigung zu verantworten hat, kam die Vorsitzende Richterin Anja Wiederhold jedoch nicht über die erste Entscheidung hinaus.