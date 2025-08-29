weather regenschauer
  4. Aus dem Gericht: Überraschende Wende: Opfer widerspricht sich - wie viele Schläge erlitt es tatsächlich?

Gefährliche Körperverletzung lautete der Vorwurf. Jetzt steht für den angeklagten Walternienburger das Urteil endgültig fest.

Von Andreas Behling 29.08.2025, 18:15
Das Urteil für einen Walternienburger steht jetzt fest, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wurde.
Dessau/Walternienburg - Zu einer überraschenden Wende kam es am Landgericht Dessau-Roßlau. Betroffen: ein Walternienburger, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wurde. Vom Zerbster Amtsgericht war er vom Tatvorwurf freigesprochen worden. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Mit dem Ausgang hatte wohl keiner vorab gerechnet.