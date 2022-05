Umsonst nach Köthen: Gekappte Leitung bremst Kfz-Zulassungsstelle aus

In Folge des Hackerangriffs auf die Computer der Anhalt-Bitterfelder Kreisverwaltung arbeitet derzeit nur die Kfz-Zulassungsstelle in Köthen - eigentlich. Einen Tag lang ging zum Unmut einiger Bürger nun gar nichts.

Zerbst/Köthen - Nach wie vor läuft es nicht rund in der Kfz-Zulassungsstelle in Köthen – zum Unmut betroffener Bürger. Wie Holger Morbach aus Güterglück schilderte, hatte er am 25. Oktober um 10.30 Uhr einen Termin, um seine Fahrzeuge anzumelden. Doch dazu sollte es an diesem Montag nicht kommen.