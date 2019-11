In Zerbst ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er war gegen einen Baum gefahren.

Zerbst (dpa) l Für einen 37-Jährigen ist ein Unfall am Mittwochabend in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) tödlich ausgegangen. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Auto ins Schleudern geraten, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Der Fahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum am rechten Straßenrand.

Laut dem Polizeisprecher erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Warum er die Kontrolle über sein Auto verlor, war am Donnerstagmorgen noch unklar.