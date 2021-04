Unser Dorf soll sauber bleiben

Auch zahlreiche Ortschaften haben sich am Sonnabend am Frühjahrsputz beteiligt

Gehrden/Garitz (tr)

Knapp 20 Einwohner von Gehrden folgten am Sonnabend der Einladung des Ortschaftsrates zur Teilnahme an der Frühjahrsputz-Aktion. „Drei Projekte waren geplant und konnten gemeinsam auch umgesetzt werden. Ein Schwerpunkt war die Beräumung des Mülls in der Gemarkung und der Ortschaft“, so Ortsbürgermeister Michael Baumgart.

Es sei erschreckend, was die Leute alles achtlos entsorgen. „Neben dem üblichen "Kleinmüll" wurden unter anderem Feuerlöscher, Kinderstühle, zusammengerollte Feuerwehrschläuche, Fensterrahmen, Matratzen, Textilien, Bauplatten, Autoreifen, Vermessungsstäbe von Landvermessern, alte Tapeten und komplett gefüllte Müllbeutel in der Landschaft entsorgt“, ärgert sich Baumgart. Reiner Thiemann und er selbst fanden in einem der Müllbeutel eine Krankenkassenversicherungskarte. „Dadurch kann möglicherweise ein Verursacher ermittelt werden“, so Baumgart.

Doch es gebe auch Erfreuliches vom Arbeitseinsatz am Sonnabend zu berichten. So hätten einige Einwohner am Gehrdener Dorfteich Sträucher gepflanzt und viele Frühblüher, wie Osterglocken oder Schneeglöckchen, in die Erde gebracht. „Außerdem konnte die "Futterkrippe", also eine Sitzgruppe, am Großsteingrab aufgebaut werden. Sie soll nun Radtouristen eine Rastmöglichkeit bieten“, freut sich der Ortsbürgermeister.

Geklotzt und nicht gekleckert

Baumgart: „Der Ortschaftsrat bedankt sich bei allen fleißigen Helfern für die tatkräftige Unterstützung. Das abschließende gemütliche Beisammensein musste allerdings coronabedingt leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.“

Auch in Garitz und Kleinleitzkau wurde geklotzt und nicht gekleckert. Mit im Boot waren auch die Kinder der Feuerwehr Garitz-Bornum. „Die Kids waren echt toll und sehr fleißig. Stolz berichteten sie mir am Container was sie alles gefunden haben. Die Kinder haben die Wege von der Stärkefabrik zum Kulturhaus, zum Sportplatz und zurück vom Müll befreit“, schildert Ortsbürgermeister Mario Rudolf. Aber auch viele Einwohner hätten sich an der Müllsammelaktion beteiligt.

Etwas mehr als 20 Einwohner seien auf den Beinen gewesen. „So wurden Straßengräben abgelaufen und Waldränder abgesucht. Unglaublich, was manche Leute in die Landschaft werfen. Von vollen Windeln über Autoreifen bis zu Dachpappe ist alles dabei gewesen und noch viel mehr“, ist Rudolf entsetzt. Auf 700 Meter entlang eines Straßengrabens sei ein ganzer blauer Müllsack gefüllt worden.

Nur ein Container statt zwei Container

„Ich hatte ja eigentlich zwei Container bestellt, weil wir ja eine Ortschaft mit insgesamt vier Ortsteilen sind. Leider hat die Stadt nur einen geliefert“, sagt Rudolf. Dadurch sei die Aktion in Bornum und Trüben leider nicht zum Tragen gekommen. „Das finde ich sehr schade und unverständlich in meinen Augen“, so der Ortsbürgermeister.

Rudolf: „Die Frühjahrsputz-Aktion machen wir schon mehrere Jahre, sie ist also keine neue Erfindung. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle möchte ich den vielen Einwohnern aus Kleinleitzkau aussprechen, die am Sonnabendvormittag auch noch rund um den Ortskern, die Kirche und den Friedhof sauber gemacht haben.“