Albtraum Kindesentführung in Steutz

Steutz - Kein Kinderlachen tönt derzeit durch das Haus von Ralf Tesch in Steutz. Die Schaukel im Flur hängt schlaff von der Decke, der nagelneue Ranzen steht unbenutzt in der Spielecke. Daneben liegt ein angefangenes Filzbild. Alles schaut so aus, als wenn seine Tochter jeden Moment heimkommt und endlich ihre Geburtstagsgeschenke ausprobiert, die noch auf der Kommode ruhen.