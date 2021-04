Veranstalter sagen Fasch-Festtage in Zerbst wegen Corona nun endgültig ab

Zerbst

„Unser gesamtes Leben wird von einem Virus geprägt, das Kulturleben leidet massiv, und wir als Fasch-Gesellschaft können uns dem nicht entziehen“, formulierte es ihr Präsident Bert Siemund im Vorwort der 24. Ausgabe der „Faschiana“. Als das Mitteilungsblatt des Vereins im Sommer 2020 erschien, fiel der Ausblick auf die 16. Internationalen Fasch-Festtage trotzdem noch recht zuversichtlich aus.

Getreu dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ wagte man eine Vorausschau auf das Barockmusikfestival, das vom 15. bis 18. April 2021 Musikliebhaber nach Zerbst locken sollte. Unter dem Motto „Johann Friedrich Fasch zum 333. Geburtstag“ wurde ein vielfältiges Konzertprogramm organisiert, für das renommierte Künstler aus Deutschland, Frankreich und Österreich gewonnen werden konnten. Zugleich wurde eingestanden: „Ohne Kristallkugel ist es in Corona-Zeiten eher schwierig vorauszusagen, ob die nächsten Fasch-Festtage wie geplant stattfinden können.“

Fasch-Festtage finden nun erst 2023 statt

Nachdem die Veranstalter erst Anfang März die Entscheidung verkündet hatten, den ursprünglichen Termin in den Juni zu verschieben, steht nun fest, dass die Fasch-Festtage in diesem Jahr ausfallen. „Einer am Dienstagabend beschlossenen Empfehlung des Präsidiums der Internationalen Fasch-Gesellschaft folgend sagt die Stadt Zerbst das Barockmusik-Festival mit Bedauern ab“, informierte Kulturamtsleiterin Antje Rohm jetzt in einer Pressemitteilung. Vor dem Hintergrund der Pandemie-Lage „stellen sich die Festtage endgültig als nicht durchführbar dar“, begründete sie.

Zugleich hält man am üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus fest. Das bedeutet, die 16. Auflage wird nicht bereits 2022 nachgeholt, sondern regulär dann erst 2023 stattfinden. So lange müssen sich alle Freunde des Festivals gedulden, mit dem stets das Wirken und Schaffen des Zerbster Hofkapellmeisters und Komponisten Johann Friedrich Fasch (1688 bis 1758) sowie seines Sohnes Carl Friedrich Christian Fasch (1736 bis 1800) gewürdigt werden.

Bleibt noch zu erwähnen, dass bereits gekaufte Karten zurückerstattet werden.