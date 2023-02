Zerbst/Köthen - Zehn Prozent oder 500 Euro und 200 Euro mehr für Azubis, da verwundert es kaum, dass die erste Runde in den Tarifverhandlungen ohne Ergebnis geblieben ist. „Ob Pandemie oder die Folgen des Krieges in der Ukraine - der öffentliche Dienst ist gefordert wie nie: Die Belegschaften werden sich in dieser Tarifrunde nicht mit warmen Worten abspeisen lassen“, erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke nach der ersten Verhandlungsrunde.