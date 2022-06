Verkehr in Zerbst: Das gibt es Neues zwischen Zernitz und Kuhberge

Rund 300 000 Euro wurden in die Sanierung der Kreisstraße bei Zerbst gesteckt. Darauf können sich Verkehrsteilnehmer freuen.

Wer ist schneller an der Schere? Landrat Andy Grabner und Bürgermeister Andreas Dittmann in offizieller Mission.

Kuhberge - Die Straße zwischen Zernitz und Kuhberge war in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr zu reparieren war. Nur eine Breite von 4,50 Metern hatte die Kopfsteinpflasterstraße. Überall gab es Schlaglöcher auf der Holperpiste. Schon länger warteten die Zerbster darauf, dass die Gefahren beseitigt werden. Was hat sich geändert?