Corona hat die angespannte Situation der Gebietsverkehrswacht Zerbst verschärft. Vorsitzender Stephan Seeger befürchtet das Schlimmste.

Zerbst l „Ich plane derzeit von einer Woche zur anderen“, sagt Stephan Seeger. Er mag nicht in die Zukunft schauen, die so völlig ungewiss ist. „Es sieht düster aus“, gesteht er. Ob es die Gebietsverkehrswacht Zerbst 2021 noch geben wird? Der Vorsitzende des 1991 gegründeten Vereins hofft es und wünscht es sich, doch mit Sicherheit sagen kann er es nicht.

Denn die Situation hat sich in den zurückliegenden Jahren zunehmend verschlechtert. „Am Anfang hatten wir fast 3000 Kinder, jetzt sind es gerade mal noch 1000, wenn überhaupt“, sagt Stephan Seeger. In Zerbst sind es mittlerweile nur noch zwei Grundschulen, die das Angebot der Radfahrausbildung in Anspruch nehmen, eine weitere in Wittenberg kommt hinzu.

Radfahrausbildung ist Hauptaufgabe

In Theorie und Praxis wird der Nachwuchs auf eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet – Prüfung inklusive. „Wir hatten bis jetzt eine Durchfallquote von unter einem Prozent. Ich denke, dass wir gute Arbeit geleistet haben“, sagt Stephan Seeger. Völlig unentgeltlich könnten sie das allerdings nicht mehr machen, bemerkt er. Für vier Ausbildungsstunden würden sie 3,50 Euro pro Kind nehmen. „Dafür kommen aber vier Leute“, gibt er zu bedenken. Außerhalb von Zerbst käme zudem eine Kilometerpauschale hinzu, um die anfallenden Spritkosten abzufedern.

Bilder Stephan Seeger blickt skeptisch in die Zukunft der Gebietsverkehrswacht Zerbst, deren Vorsitzender er seit 2015 ist. Foto: Daniela Apel



Für die Prüfungen im Schonraum und auf der Straße müsse hingegen nichts gezahlt werden, auch die verteilten Materialien seien kostenlos – so wie das jedes Jahr neu herausgebrachte Mal- und Arbeitsbuch „Kinder sicher im Verkehr“, bei dem der Verein mit dem K&L-Verlag einen Kooperationspartner gefunden hat und ebenfalls viele Sponsoren, die dieses Projekt mit tragen.

Unterstützung hält sich in Grenzen

Auch seitens der Stadt Zerbst erhält die Gebietsverkehrswacht eine gewisse Unterstützung. So darf der Verein den Büroraum am Verwaltungsstandort in der Puschkinpromenade mietfrei nutzen, die Betriebskosten müssen allerdings beglichen werden. Eine ähnliche Vereinbarung greift für den Verkehrsgarten im Amtsmühlenweg. „Hierfür müssen wir nichts zahlen, dafür unterhalten und pflegen wir das Gelände“, erläutert Stephan Seeger.

Ansonsten jedoch fehle es an finanzieller Hilfe, klagt er. Zu den wenigen Lichtblicken gehört die Landesförderung für Jugendverkehrsschulen, die dieses Jahr glücklicherweise wieder geflossen ist. Denn eine Garantie für diese Zuweisung gibt es nicht, wie der Vereinsvorsitzende schildert. Umso froher ist er, dass sie im Mai die rund 13 000 Euro erhalten haben, „sonst hätten wir zumachen müssen“, sagt er. Mit dem Geld seien aber nur die laufenden Kosten gedeckt – Kfz-Steuer, TÜV, notwendige Reparaturen am Transporter, die Versicherungen für die Mitglieder und den Ein-Euro-Jobber, listet er einige Beispiele auf. Rücklagen könnten sie damit nicht bilden – dürften es auch gar nicht.

Corona sorgt für Einnahmeausfälle

Umso wichtiger sind eigene Einnahmen für den Verein, dessen Mitstreiter selbst alle ehrenamtlich tätig sind. Der Ausbruch der Corona-Pandemie sorgte hier für einen deutlichen Einbruch. „Bis zu den Sommerferien hätten wir genug Termine gehabt, die uns ausgelastet hätten“, sagt Stephan Seeger. Doch alle 20 sind ausgefallen. „Das ist für uns bares Geld.“ Er spricht von einem „finanziell bedrohlichen Zustand“, in den die Gebietsverkehrswacht dadurch geriet.

Eine weitere Quelle, um Geld in die Kasse zu spülen, waren bislang die Dorf- und Stadtfeste. Neben Basteln und Kinderschminken luden die Vereinsmitglieder den Nachwuchs zu Quadfahrten ein – seit im vergangenen November Diebe die drei Fahrzeuge samt Crosshelmen gestohlen haben, „können wir das nicht mehr anbieten“, sagt Stephan Seeger. Zumal wegen Corona derzeit sowieso keine Veranstaltungen stattfinden. „Unsere Existenz ist wirklich gefährdet“, sagt Seeger. Er hofft, dass keine zweite Pandemie-Welle anrollt. Das würde das Aus bedeuten.

Verein sucht weitere Mitstreiter

Zumindest langsam lauf laut Seeger die Radfahrausbildung wieder an. „Im Juli haben wir zwei Termine in Wittenberg“, erzählt er. Ihm ist bewusst, dass die Grundschulen jetzt andere Sorgen haben, als sich um die Verkehrserziehung zu kümmern. Ihm selbst bereiten die Corona-Auflagen noch Kopfzerbrechen: „Wir müssen den Kindern ja Hilfestellung geben. Da ist es schwierig mit dem Abstandhalten. Hier müssen wir uns noch ein Konzept überlegen.“

Ein weiteres Problem, mit dem die Zerbster Gebietsverkehrswacht kämpft, ist der Mitgliederschwund. Momentan gehören dem Verein nur 14 Frauen und Männer an. „Zwei Drittel sind über 70“, sagt Stephan Seeger. Aktiv im Schulungseinsatz seien vier, ab Juli sogar nur noch drei. „Wir suchen händeringend Mitstreiter“, blickt er skeptisch in die Zukunft. „Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.“