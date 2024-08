richter in zerbst schaltet sich ein Vermissten-Drama im Fall Cleo Tesch spitzt sich zu: Bundespolizei riegelt Grenzen ab

An Alltag ist für Ralf Tesch gerade nicht zu denken. Seine Tochter Cleo wird vermisst. Er glaubt, seine Ex-Frau will die Sechsjährige nach Russland entführen. Nun gibt es aber eine Wende in dem Fall, der ganz Zerbst beschäftigt.