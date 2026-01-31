ÖPNV-Änderungen ab 1. Februar Vetter stellt Fahrplan um: Welche Schüler von neuer Direktverbindung profitieren
Das Busunternehmen Vetter passt mehrere Linien an – mit Folgen für den Zerbster Schülerverkehr. Nicht alle Orte sind gleichermaßen betroffen, doch es gibt auch klare Verbesserungen.
31.01.2026, 07:30
Lindau - Das Busunternehmen Vetter ändert ab 1. Februar den Fahrplan. Das betrifft ebenfalls den Zerbster Schülerverkehr. Während allerdings Schüler der Sekundarschule Ciervisti mit Wohnort Dobritz, Grimme oder Reuden/Anhalt durch Streichung des Mittagsbusses ab der Zerbster Schwimmhalle das Nachsehen haben, profitieren andere.