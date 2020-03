Die Helios Klinik in Zerbst bleibt nach einem Coronavirus-Vorfall weiter unter Quarantäne. Durchgeführte Tests blieben bislang negativ.

Zerbst l Die Zerbster Helios-Klinik bleibt nach einem Coronavirus-Vorfall vorerst weiter für Besucher und weiteren Patienten gesperrt - und dennoch gibt es eine positive Nachricht: „Alle 20 getesteten Mitarbeiter des Krankenhauses in Zerbst sind laut Testergebnis frei vom Corona-Virus. Es werden weiterhin Abstriche dieser und wohl auch weiterer Personen genommen werden müssen“, teilte der stellvertretende Landrat Bernhard Böddeker mit. Am Sonntag wurde bekannt, dass ein im Klinikum praktizierender Arzt aus Sachsen, sich während einer Italien-Reise mit dem Virus angesteckt hat.

Bürgermeister Andreas Dittmann äußerte sich auf Volksstimme-Nachfrage wie folgt: „Die Meldung über eine vermeintliche Quarantäne des Zerbster Krankenhauses hat gezeigt, dass gerade jetzt Sensibilität und Genauigkeit in der Kommunikation gefragt sind.“ Die Panik verbreitete sich offenkundig schneller als das Virus. „Jetzt ist gesunder Menschenverstand gefragt. Aber ich bin auch froh, dass bislang niemand positiv getestet wurde“, betonte Dittmann. Im Übrigen sei man natürlich mit dem Landkreis als zuständiger Behörde ständig in Kontakt.

Am Montagvormittag beraten die verantwortlichen beim Landkreis mit dem Sozialministerium über weitere Maßnahmen und wie es in den nächsten Tagen im Zerbster Krankenhaus weitergehen soll. Wie auf der Internetseite der Klinik zu lesen ist, werden zunächst am 9. und 10. März alle elektiven Patienten, also zum Beispiel operative Termine, abbestellt. Zudem bleibt die Notaufnahme abgemeldet. Auch Besucher dürfen nicht in die Klinik, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Laut Angaben der Klinik werden kommende Patientenveranstaltungen abgesagt. Die Praxen des medizinischen Versorgungszentrums sind aber geöffnet, wie Kliniksprecher Martin Wachter erklärt.

Der Landkreis hat zusätzlich seit einigen Tagen eine Informationshotline eingerichtet und Handlungsempfehlungen auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Hotline des Landkreises ist unter 03496/601234 wochentags von 8 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 16 Uhr zu erreichen.