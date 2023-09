Die diesjährige Zerbster Gewerbefachausstellung (Gfa) liegt zwar schon einige Zeit zurück, wurde nun allerdings noch einmal aus einem äußerst erfreulichen Anlass in Erinnerung gerufen. Denn etwas Wichtiges stand noch aus: die Übergabe der Preise des Gewinnspiels der Ausstellergemeinschaft.

Dass der Termin erst jetzt stattfand, hatte einen Grund. „Wir haben das Ende der Ferienzeit abgewartet, um allen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben“, erläuterte Mandy Baum anlässlich der nun erfolgten Preisübergabe. Im Namen der elf Sponsoren begrüßte sie die Gewinner, die sich am Mittwochnachmittag in der Zerbster Schlosskonditorei eingefunden hatten. Bei spendiertem Eisbecher, Kaffee und Brause berichtete Mandy Baum, dass über 320 Fragebögen von Gfa-Besuchern ausgefüllt wurden.

Zerbster Firmen stellen knifflige Fragen

„Es war nicht einfach“, gestand Elisabeth Hake aus Eichholz. „Man musste die Firmenstände der Ausstellergemeinschaft besuchen, sich informieren und nachfragen“, erzählte die Viertklässlerin. Da ging es zum Beispiel um die Anzahl der Mitarbeiter im Betrieb, den neuen Firmennamen oder die Strompreisbremse. 90 richtig ausgefüllte Antwortzettel landeten schließlich in der Lostrommel, aus der die Gewinner gezogen wurden. Diese erhielten daraufhin die Einladung zur Übergabe der zehn Preise, wobei noch nicht verraten wurde, was sie gewonnen haben.

Das Geheimnis wurde erst in der „Schloko“ gelüftet. Entsprechend groß war die Freude über den gewonnenen Elektroroller, den Rasentrimmer und den Rundflug-Gutschein. Auch ein Weinregal, eine Powerstation und ein Wassersprudler fanden neben weiteren Gutscheinen ihre Besitzer unter den anwesenden Gewinnern aus Zerbst und Umgebung. Wie Mandy Baum anmerkte, können die Preisträger, die nicht an der Übergabe teilnehmen konnten, ihren Gewinn in den nächsten Tagen in der ASKOM-Werbung in Zerbst abholen.