Umweltschutz Vom Joghurtbecher bis Asbest: Zahlreiche Freiwillige schwärmen in Zerbst zum Frühjahrsputz aus

Insgesamt vier Tonnen Müll, das ist das Ergebnis der Sammelaktion des World Cleanup Days in der Einheitsgemeinde Zerbst vom 17. September. Wie viel Müll beim Frühjahrsputz am 25. März von den vielen Freiwilligen gesammelt wurde, dass wird in Kürze die Auswertung zeigen.