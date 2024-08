Verschiedenste Angebote erwarten die Besucher am 31. August in der Zerbster Feuerwache.

Der Wettbewerb im Bierkistenstemmen darf beim Tag der offenen Tür, zu dem die Zerbster Feuerwehr am 31. August wieder einlädt, nicht fehlen.

Zerbst - Der Tag der offenen Tür hat bei der Zerbster Feuerwehr längst Tradition. Am 31. August ist es wieder soweit, dass die Kameraden Einblick in ihre ehrenamtliche Tätigkeit gewähren. Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet die Besucher der Feuerwache in der Dessauer Straße ein vielfältiges Angebot, wie Ortswehrleiter Steffen Schneider erzählt.

Da können Jung und Alt nicht nur die modernen Löschfahrzeuge mal ganz von Nahem betrachten, sich hinters Lenkrad setzen und die Technik genauestens erläutern lassen. Die Kinder- und die Jugendfeuerwehr haben Schauvorführungen vorbereitet, bei denen sie ihre bisher erworbenen Fertigkeiten beweisen. Wie sich zu Hause Brände und Explosionen vermeiden lassen, das wird Pyrotechniker Jürgen Pietzsch anschaulich erläutern. Denn ob Haarspray, Fritteuse oder Akku – Gefahren lauern im Alltag überall...

Nicht fehlen darf das beliebte Bierkistenstemmen, wofür wieder Mannschaften gesucht werden – Frauen und Männer und auch die Jugend können antreten. Einzige Voraussetzung: Ein Team sollte aus vier Personen bestehen, mindestens aber aus drei, wie Steffen Schneider sagt. Anmeldungen für den sportlich-spaßigen Wettstreit würden bis zum Mittag entgegengenommen. Danach geht’s los mit dem Ausscheid.

Die Kinder können sich im Löschen versuchen. Foto: Daniela Apel

Der Ortswehrleiter hebt zudem das Bierkistenklettern hervor, das im vergangenen Jahr sehr gut von den Besuchern angenommen wurde. Ordentlich gesichert, kann hier jeder austesten, wie hoch er Bierkisten übereinander stapeln und diese erklimmen kann, ohne dass der ganze Turm einstürzt.

Für die Kinder sind darüber hinaus eine Hüpfburg, Feuerwehrspiele und Heliumballons organisiert. Daneben können sich die Mädchen und Jungen ihre Gesichter fantasievoll schminken lassen. Nicht unerwähnt lässt Schneider die gastronomische Versorgung, die ebenfalls gesichert ist. Da gibt es deftige Erbsensuppe aus der Feldküche sowie Kaffee, Kuchen und kühle Getränke.