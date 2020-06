Das Coronavirus macht sich auch bei den Waldbesitzern bemerkbar. Zum Teil werden diese ihr Holz nicht mehr los, sagt Zerbster Max Rönninger.

Zerbst l Um die Zukunft seiner mehr als 20 Hektar Wald macht sich Max Rönninger Sorgen. Den Rentner beschäftigen aktuell viele Fragen, wenn er an seinen Wald denkt. Die vergangenen Jahre seien nicht einfach gewesen. Die Corona-Pandemie habe nun auch die Waldbesitzer erreicht, ist er überzeugt. In dieser Woche organisierte er ein Treffen mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Kees de Fries, um mit ihm über die Situation des Waldes zu sprechen. Der Politiker, der aus der Landwirtschaft kommt, könne die Situation nachvollziehen. Die Waldbesitzer seien vergleichbar mit Landwirten. Nur dass sie in viel längeren Zeitabschnitten denken, erläutert er. Nach stürmischen und trockenen Jahren komme nun noch mit der Corona-Pandemie ein Absatzproblem dazu, erklärte er. Die Nachfrage nach Palettenholz sei eingebrochen. Die Unternehmen benötigten dieses Holz aktuell nicht mehr, weil weltweite Lieferketten zusammengebrochen seien, schildert er die Situation. Für die Waldbesitzer bedeute die Pandemie daher einen noch größeren Verlust. Dabei bräuchten sie jeden Euro, um die Aufforstung zu finanzierten.

Zwar werde die gefördert. Dennoch müssten die Waldbesitzer zunächst in Vorleistung gehen und viel Geld in die Hand nehmen, kritisiert er das Verfahren. Die Regelungen seien so ungünstig gewählt, dass einige Waldbesitzer innerlich bereits kurzer Zeit aufgegeben haben, zeigte er auf einen benachbarten Wald zu seiner Fläche, in dem die vom Sturm vor Jahren umgewehten Bäume noch heute schief stehen. In Zukunft müsste den Waldbesitzern viel mehr geholfen werden, warb er bei dem Treffen. Gleich mehrere Ansätze dazu nannte er. So sorgten die Waldbesitzer dafür, dass das klimaschädliche Kohlendioxid abgebaut wird. Die Bäume nehmen das Gas bei der Photosynthese auf. So wie die Industrie inzwischen für die Produktion des Kohlendioxids Geld zahlen müsse, müssten die Waldbesitzer für den umgekehrten Prozess von den Einnahmen des Bundes entsprechend profitieren, wünscht er sich.

Trockenheit setzt Wäldern enorm zu

Die Herausforderungen für die Waldbesitzer seien nach wie vor enorm, machte er bei dem Rundgang durch seinen Wald deutlich. Vor allem die Trockenheit setzt den Wäldern nach wie vor zu, weiß er. Neben der explosionsartigen Ausbreitung von Insekten seien es auch Pilze, die die geschwächten Bäume befallen und absterben lassen. Die Waldbesitzer dürften mit diesen Problemen nicht allein gelassen werden, warnt er. Ebenso müsse sich der Bund dafür einsetzen, dass Hilfen direkter bei den Waldbesitzer ankommen und nicht erst über die Landesbürokratie laufen oder von den Bundesländern zweckentfremdet verwendet werden.

Außerdem sprach er sich dafür aus, dass auch in den Wäldern Windräder in Zukunft aufgestellt werden. Damit könnten mehrere Probleme gelöst werden, erzählt er. So könnten die Abstände zu Gemeinden eingehalten werden und es gebe weniger Ärger. Außerdem könnten die Windräder inzwischen so modifiziert werden, dass sie deutlich mehr Leistung bringen, als noch vor einigen Jahrzehnten. Denn Wald gilt nicht als idealer Standort für Windräder, da die Baumwipfel die Luft zu sehr verwirbeln und die Windmühlen sich dadurch deutlich langsamer drehen als über Feldern. Über Alternativen müsse nachgedacht werden, wenn mehr regenerativer Strom erzeugt werden soll, rät er zu einem Umdenken.