2500 Douglasien wachsen in einem Waldstück bei Straguth. Wie es dazu kam und was es bringt.

Nedlitz - Douglasien werden in Zukunft auf einem Waldstück bei an der Dobritzer Landstraße bei Straguth den Wald prägen. Zu dieser Pflanzaktion hatte der Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Kooperation mit den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) und dem Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt eingeladen.