Warum Bestattungskosten in Zerbst zum Jahreswechsel teils erheblich teuerer werden

Zerbst - Das Beisetzen von Verstorbenen auf den Friedhöfen in der Einheitsgemeinde wir teurer. Die entsprechenden Gebührensatzungen, eine für den Zerbster Heidetorfriedhof und die zweite für die Friedhöfe in den Ortschaften mussten neu gefasst und nun dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt werden, da die bisher geltenden zum Jahresende auslaufen. Ab Januar wird es dann nur noch eine Gebührensatzung für alle Friedhöfe geben, was die sonst nötige massive Erhöhung der Gebühren in den Ortsteilen – zum Teil um das Vierfache – im Zaum halten soll.