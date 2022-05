Warum die Düngeverordnung in Lindau auf Kritik stößt

Lindau - Wer von den Feldern etwas ernten will, muss die Pflanzen gut mit Nährstoffen versorgen. 17 Stoffe kennt die Wissenschaft heute, die eine Pflanze zum Wachstum benötig. Das geht aus dem Bericht „Pflanzen brauchen Nährstoffe“ des Industrieverbandes Agrar hervor. Es war der Agrarwissenschaftler Carl Sprengel, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannte, dass der Stoff, an der es der Pflanze am meisten mangelt, das ganze Wachstum der Pflanze bestimmt.