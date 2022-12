Warum einzelne Sportstätten in Zerbst geschlossen oder verpachtet werden sollen

Im August hatten die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Einheitsgemeinde ihr jährliches Zeltlager auf dem Sportplatz in Lindau aufgeschlagen. So oder so ähnlich soll das Areal auch künftig genutzt werden. Der Pächter will den Sportplatz der Gemeinde und Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Auch die sanitären Anlagen sollen bestehen bleiben.

Foto: Thomas Kirchner