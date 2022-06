Klimaschutz ganz handfest Warum in Zerbst Umweltsünden in Eiche geschnitzt werden

Jeden Tag wird viel zu viel Kohlendioxid in die Luft gepustet. Damit sich das ändert, lässt der Motorsägenkünstler Florian Lindner in Zerbst an Klimastämmen die Holzspäne fliegen.