„Junge Kunst in Anhalt“ ist ab sofort im Zerbster Francisceum zu sehen. Die Ausstellung gewährt kreative Einblick in die Gefühls- und Gedankenwelt von Jugendlichen.

Was bewegt die Jugend? Die Junge Kunst in Anhalt gibt Antworten

Zerbst - In den kommenden Wochen lohnt ein Besuch des Zerbster Francisceums. Wieso? Das verrät gleich am Eingang ein Plakat. Es macht neugierig auf die „Junge Kunst in Anhalt“, die bis zum 23. April 2023 gezeigt wird. Kreative Vielfalt prägt die Ausstellung, in der Schwarz-Weiß-Fotografien auf Buntstiftzeichnungen und Ölmalerei treffen.