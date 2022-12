Das Fest der Liebe Weihnachtsbotschaft: Warum die Menschen mehr als 43 000 Euro für zwei Zerbster Familien spenden

Dass es an Weihnachten um weit mehr geht, als sich groß zu beschenken, das beweisen momentan die Zerbster bei zwei Spendenaktionen. Familien in Not zu helfen, das scheint nicht aus der Mode gekommen zu sein – ein Grund zur Hoffnung.