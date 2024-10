stars bei weihnachtsmarkt ebenfalls dabei Wow! Legendärer Coca Cola Weihnachtstruck könnte im Dezember nach Zerbst kommen

Der Coca Cola Weihnachtstruck könnte schon in wenigen Wochen einen Stopp in Zerbst einlegen. Wann die Entscheidung fällt, welche Highlights auf dem Weihnachtsmarkt 2024 in Zerbst sonst noch warten und welche beiden Stars sich angekündigt haben.