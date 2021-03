Bereits zu DDR-Zeiten wurde der Garagenkomplex in der Lepser Straße am Stadtrand von Zerbst errichtet. Foto: Daniela Apel

Für die Anlage in der Lepser Straße ist für 2022 der Abriss geplant.

Zerbst l Hans-Wolfgang Leps ist aufgebracht. Der Zerbster besitzt eine Garage in der Lepser Straße. Sie befindet sich auf dem Grund und Boden der Stadt - so wie der gesamte dort bereits zu DDR-Zeiten errichtete Garagenkomplex. Nun ist dessen Abriss für 2022 geplant. Deshalb hat er jetzt die Kündigung des Pachtvertrages erhalten und fühlt sich „vor den Kopf gestoßen“, wie er sagt.



„Ich war froh, als ich die Garage bekommen habe“, blickt Hans-Wolfgang Leps zurück. Im Sommer 1992 sei das gewesen. Er suchte damals eine Möglichkeit, Auto und Anhänger unterzustellen. Nun muss er sich eine Alternative suchen, beklagt der Zerbster, dass nicht nochmal mit den Mietern beziehungsweise Pächtern gesprochen wurde.



Entscheidungsbefugnis liegt bei der Stadt

Eine Anhörung sei in dem Fall nicht notwendig, sagt Heike Krüger. Wie die Leiterin des Bau- und Liegenschaftsamtes erläutert, liegt die Entscheidungsbefugnis hier allein bei der Stadt als Flächeneigentümerin. Sobald die Leerstandsquote über 30 Prozent liege, werde über einen Abriss nachgedacht.



In der Lepser Straße stehen von den insgesamt 130 Garagen mittlerweile 42 Prozent leer. Neben dem hohen Sanierungsbedarf, den die Flachbauten inzwischen aufweisen, kommt der Fakt hinzu, dass einige Garagen längst nicht mehr für den Zweck genutzt werden, für den sie eigentlich bestimmt sind: die Kfz-Unterstellung, wie Heike Krüger schildert.



Jeder Eigentümer kann Garage selbst abreißen

Darüber hinaus müssen nach Bundesrecht Gebäude sowie der Grund und Boden, auf dem sie sich befinden, zusammengeführt werden, erklärt die Amtsleiterin. All diese Aspekte waren letztlich ausschlaggebend für den Entschluss, die Garagenanlage abreißen zu lassen.



Das so genannte Schuldanpassungsgesetz regelt dabei die Beteiligung der Eigentümer an den Kosten. „Es wird allerdings jedem eingeräumt, seine Garage selbst abzureißen“, bemerkt Heike Krüger. Allerdings müsse jederzeit die statische Sicherheit gewährleistet sein. Von daher wäre es ideal, sollte sich jemand allein um den Abriss kümmern, diesen zeitgleich mit der Stadt durchzuführen.



Investor plant Garagenhof am Breitestein

Je nach Kündigungsfrist laufen die einzelnen Verträge nun unterschiedlich aus - manche bereits im Herbst, andere erst zum Jahreswechsel. Hinsichtlich der Suche nach einer Alternative empfiehlt Heike Krüger, sich an die kommunale Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst (BWZ) zu wenden.



So konnte die BWZ unlängst einen Investor finden, der am Breitestein einen gepflasterten Garagenhof errichten will. Mit dem Vorhaben wird eine Lücke wieder bebaut, auf der bis 2006 ein mehrgeschossiger Wohnblock stand. 23 Garagen sollen auf der rund 1100 Quadratmeter großen Fläche entstehen.



Heike Krüger weiß um den Bedarf an Garagen. „Wir haben Wartelisten für einen begrenzten Anteil stadteigener Mietgaragen“, sagt sie. Denn schon in diesem Jahr werden einzelne Garagenkomplexe aus dem Stadtbild verschwinden – beispielsweise in der Güterglücker Straße. Das Areal dort wie auch die Fläche in der Lepser Straße seien im städtebaulichen Entwicklungskonzept zukünftig als Wohnbebauungsstandorte angedacht, bemerkt die Amtsleiterin. Konkrete Pläne gebe es bislang aber nicht.