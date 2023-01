Blackout: So bereitet sich das Helios-Krankenhaus in Zerbst auf einen möglichen großen Stromausfall vor.

Helios-Krankenhaus in Zerbst

Die Helios Klinik Zerbst/Anhalt befindet sich am Ende der Friedrich-Naumann-Straße / Ecke Dessauer Straße. Für einen Blackout, einen großen Stromausfall, hat das Krankenhaus einen Plan.

Zerbst - Und plötzlich geht nichts mehr: Strom fällt aus, Heizungen springen nicht an, Kommunikationswege brechen zusammen. Dieses Szenario, neudeutsch Blackout genannt, war vor Jahren noch undenkbar und rückt heute wegen der Energiekrise und des Ukraine-Krieges in den Blickpunkt. Krankenhäuser sind sehr wichtig? Wie bereiten sich die Häuser in Zerbst und Burg vor?