Unterricht lässt sich an Zerbster Schulen auch mal in den Bibelgarten von Niederlepte verlegen. Die Lichtungsfenster der Kirche bieten ebenso Stoff.

Niederlepte/Zerbst - Am besten lernt man bekanntlich, wenn man etwas sehen, anfassen und hautnah erleben kann. Das war der Ansatz für ein Kunstprojekt für Neuntklässler der Zerbster Sekundarschule Ciervisti. Die Klassenleiterin der 9a, Marietta Klüdtke, und die Klassenleiterin der 9c, Anne Handrich, taten sich zusammen. „Die Schüler sollen auch mal über den Tellerrand schauen“, so Marietta Klüdtke. Da bot sich Niederlepte mit seiner Dorfkirche mit den Lichtungsfenstern sowie dem Bibelgarten an.

In zwei Gruppen waren die Schüler der 9a in dieser Woche vor Ort, die 9c kommt in der nächsten Woche. Als Macherin des Bibelgartens und in der Geschichte der Dorfkirche bewandert, war es Marietta Klüdtke ein Vergnügen, ihre Schüler in die Geheimnisse der Kirchensymbole einzuweihen, ihnen die Pflanzen aus der Bibel vorzustellen und ihnen den Garten Eden als Paradies näher zu bringen.

Mit einem Thema des Bibelgartens sollen die Neuntklässler sich intensiver beschäftigen. Etwa mit der Arche, die laut biblischer Erzählung Noah gebaut hat, um seine Familie und tausende von Tieren – ein Paar jeder Art – vor der großen Flut zu retten.

Für die anzufertigenden Zeichnungen musste das alte Kirchenfenster vermessen werden. Petra Wiese

Lichtungsfenster stehen im Mittelpunkt

Die Dorfkirche an sich müssen die jungen Leute ebenfalls unter die Lupe nehmen und dabei herausfinden, was es mit der Turmspitze auf sich hat. Zu Papier und Bleistift gilt es zu greifen, um den Grundriss zu zeichnen. Eine Skizze des Portals der Kirche ist dann schon die nächste Aufgabe.

Im Mittelpunkt des Projektes stehen allerdings die Fenster der Dorfkirche. Um Fenster wird es für die Schüler dann auch in der 10. Klasse in Kunst, also im nächsten Schuljahr, gehen. Da sind die beiden Klassen dann schon mal ein bisschen vorbelastet.

Von den alten Fenstern aus der Kirche konnten einige erhalten werden. Die haben im Bibelgarten zum Teil andere Verwendung gefunden. Sie dienen als Aufsteller für verchiedene Info-Tafeln. Ein Fenster wird derweil als historisches Objekt im Eingangsbereich gezeigt. Hier können die Schüler die Maße abnehmen und später die Muster abzuzeichnen. Eine zeichnerische Gegenüberstellung der alten und neuen Kirchenfenster soll das Ergebnis sein.

Besser als Unterricht in der Schule ist so ein Projekttag allemal. Locker und paarweise oder zu dritt und zu viert können die Aufgaben abgearbeitet werden. Alle gaben sich Mühe, damit am Ende eine gute Note herausspringt. Bei Fragen war Marietta Klüdtke natürlich immer zur Stelle.