Mit welchen Verbesserungen die Kinder an der Zerbster Grundschule An der Stadtmauer rechnen können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Der Sportunterricht an der Zerbster Grundschule An der Stadtmauer soll sich verbessern. In dieses Vorhaben investiert die Stadt Zerbst eine höhere fünfstellige Summe. Details verriet Markus Pfeifer, Leiter des Amtes für Zentrale Dienste, in dessen Zuständigkeit das Projekt fällt.