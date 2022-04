Wie der „Eulenturm“ in Walternienburg das Dorfleben bereichern soll

Der Eulenturm in Walternienburg erstrahlt seit einiger Zeit in den Walternienburger Ortsfarben. Ideen für eine künftige Nutzung des Turms gibt es einige.

Walternienburg (pwi) - Eigentlich ist er ein „hohler Vogel“, beschreibt der Walternienburger Ortsbürgermeister Jörg Hausmann den sogenannten „Eulenturm“ in seinem Dorf. Denn Eulen hat es darin nie gegeben. Ziel war es einst gewesen, in dem alten Trafohäuschen Eulen anzusiedeln, was aber nie gelang. Dafür flogen Tauben ein und aus und siedelten sich in dem Turm an, dem man Einhalt gebieten musste.