Wie ein soziales Projekt in Deetz gegen die Wegwerfmentalität kämpft

In Zeiten zunehmender Armut und als nachhaltige Möglichkeit gegen die Wegwerfmentalität bietet der Umsonstladen in Deetz eine Alternative. Jeder ist willkommen.

Deetz - Es waren gleich 50 Leute in der ersten Stunde, als der Dit & Dat-Laden an der Zerbster Straße in Deetz in die neue Saison startete. Vier Wochen davor waren die Mitglieder des ehrenamtlichen Teams zweimal pro Woche vor Ort, um alles auf Vordermann zu bringen. „Es gab viel auszurangieren“, erzählte Initiatorin Robin Haberland. Neben dem Aussortieren und Aufräumen wurde auch einiges für die Spendenaktion des Landkreises für die Ukraine zusammengestellt.