Wie gefährlich sind Zecken tatsächlich?

Sonnenschein und warme Temperaturen locken viele Menschen in die Natur. Die Sommeridylle weckt aber auch kleine Plagegeister. Blutsaugende Zecken warten im Gras auf ihre Opfer, für die ein Biss gefährlich werden kann.

Zerbst - Ob im Wald oder in Parks, selbst im heimischen Garten lauern sie: Zecken. Die winzigen Blutsauger erklimmen Grashalme und Büsche und warten auf ihre Opfer. Kommt eines vorbei, halten sie sich fest, suchen sich eine geeignete Stelle am Körper und setzen zum Stich an. Das ist nicht nur lästig. Für Menschen kann ein Zeckenbiss auch gesundheitliche Folgen haben.