Wie sich Lindau auf Weihnachten einstimmt

Viele Gäste und Akteure besuchten den Adventsmarkt im Zerbster Ortsteil Lindau rund um die Kirche und genossen, was auf die Beine gestellt worden war.

Die Lindauer Grundschüler gestalteten das Programm in der Kirche mit.

Lindau - Als ob es keine Unterbrechung gegeben hätte: Alles war wie immer, alles war wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie – so schien es beim Lindauer Adventsmarkt am Sonnabend. Lindauer und Gäste verbrachten ein paar gemütliche Stunden an der Kirche.