Wie Zerbster Kinder die Angst vor der Feuerwehr verlieren

Anfassen, Ausprobieren - so lernen Kinder am besten. Das haben sich die Feuerwehrleute im Zerbster Ortsteil Steutz gedacht und einen erkenntnisreichen Besuch organisiert.

Steutz (pwi) - Gleich zwei Einsätze hintereinander gab es bei der Steutzer Feuerwehr in dieser Woche. Die Räumungsübungen an der örtlichen Grundschule An der Elbaue und der Kindertagesstätte „Sandmännchen“ standen auf dem Programm. Einmal im Jahr wird geprobt, damit im Ernstfall die Kinder wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Das war das Ergebnis.