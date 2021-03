Steckbyer und Besucher aufgepasst: Die Bücherzelle lässt wieder frei! Nach der Wintersaison steht wieder allerhand Lesestoff bereit.

Steckby l „Die Saison ist eröffnet“, verkündete Sabine Faßhauer zum Monatsbeginn. Sie hat die Steckbyer Bücherzelle wieder eingeräumt. Das heißt, jetzt können hier wieder Bücher entnommen und natürlich auch hinterlegt werden. Jedermann hat Zugang.



Die Bücherzelle ist ein Angebot an die Steckbyer, aber auch an alle anderen, die vorbei kommen und Lust auf Lesen haben, Radfahrer zum Beispiel, die auf dem Elberadweg durch Steckby fahren und eine Pause einlegen. Die Bücher dürfen die Menschen auch auf ihrer weiteren Reise begleiten. Andersherum verbleiben auch mitgebrachte Bücher in Steckby. Ab und zu finden sich zum Beispiel Reisebeschreibungen aus anderen Bundesländern, so Sabine Faßhauer.



Ganz im Steckby-Elbe-Biber-Look

Es ist die dritte Saison der Steckbyer Bücherzelle. Im Jahre 2018 hatte Sabine Faßhauer eine alte ausrangierte Telefonzelle erstanden, die sie nach Steckby holte. Mit Hilfe von Freunden und Bekannten aus dem Dorf wurde das gute Stück auf Vordermann gebracht und toll angemalt. Ganz im Steckby-Elbe-Biber-Look. Im Innern wurden Regale eingepasst und in einer Gemeinschaftsaktion wurde die Bücherzelle am Ende der Hauptstraße aufgestellt.



Sabine Faßhauer hat seither ein Auge auf die Bücherzelle und kümmert sich um den Bestand. Sie sortiert die Bücher ein und aus, ergänzt die neu hinzu gekommenen. Alle Bücher bekommen ihren Steckbystempel. Da kann sich dann jeder Reisende erinnern, wo er das Buch her hat, und wer weiß schon, an welchem Ende der Welt das ein oder andere Exemplar landet.



Viele aktuelle Romane und Krimis

Viele aktuelle Bücher - Romane, Krimis meist in Taschenbuchausgabe - hat sie jetzt einsortiert, nachdem alle Regale ausgewischt und die Scheiben geputzt waren. Außerdem hat die Steckbyerin Hygienetücher hinein gelegt, die jeder nach Bedarf nutzen kann. Auf Abstandsregeln braucht man in der Bücherzelle zum Glück nicht zu achten – es passt sowieso nur eine Person hinein.



In den vergangenen Jahren hat Sabine Faßhauer gute Erfahrungen gemacht. Vorkommnisse gab es keine. „Die Leute benehmen sich gut“, freut sie sich. Sie gehen ordentlich mit den Büchern um. So soll es sein und in diesem Sinne kann die neue Saison ihren Lauf nehmen.