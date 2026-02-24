Ob Reifen, Bauschutt oder giftige Stoffe: Immer mehr Abfälle landen unerlaubt in der Landschaft. Für erwischte Täter wird es teuer. Finanzielle Folgen hat es am Ende aber für alle Zerbster.

Wilde Müllkippen nehmen zu: Illegale Entsorgung treibt Abfallgebühren in die Höhe

Müll wird immer wieder in die Landschaft geworfen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern geht zu Lasten aller Zerbster.

Zerbst - Ob kaputter Kühlschrank, alte Autoreifen oder angefallener Bauschutt - es gibt nichts, das nicht einfach am Feldweg, mitten im Wald oder im Straßengraben entsorgt wird. Eine verbotene Aktion, die am Ende allen Zerbstern teuer zu stehen kommt. Den Müllsündern selbst drohen hohe Bußgelder und immer wieder werden welche ertappt.