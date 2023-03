Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg hat vergangene Woche über neue Eignungsgebiete für Windräder abgestimmt. Die Stadt Zerbst votierte gegen diese Pläne. Ist das Projekt „Wiederansiedlung der Großtrappe“ in Gefahr?

Rund um den Energiepark auf dem Flugplatz in Zerbst drehen sich bereits zahlreiche Windräder. Schon bald könnten es rund um Zerbst einige mehr sein.

Zerbst - Die Stadt Zerbst/Anhalt kritisiert einen geplanten Windpark zwischen Leps und Niederlepte, der besonders in puncto Vogelschutzgebiet so einige Fragen aufwirft. Denn vorige Woche Freitag (3. März) hat die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg über den Aufstellungsbeschluss zum „Teilplan Wind 2027“ entschieden, in dem genau diese Fläche zur Errichtung von Windrädern ausgewiesen werden soll.